Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

30 сентября, 06:41

Захарова оценила послание Минобороны Британии к Путину поговоркой «‎На воре и шапка горит»

Захарова: Призыв Британии к завершению конфликта на Украине саморазоблачителен

Обложка © Telegram / МИД России

Обращение министра обороны Великобритании Гранта Шаппса к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить конфликт на Украине стало саморазоблачительным для Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит», — отметила она во время беседы с ТACС.

По словам Захаровой, Лондон фактически «признался в содеянном» в отношении украинского конфликта.

«Хайль Карл! Гитлер капут!»: Захарова анекдотом отреагировала на допрос политика Галлоуэя после визита в Москву
Напомним, Грант Шаппс выступил с резким заявлением, адресованным Владимиру Путину. В нём он потребовал немедленно прекратить конфликт на Украине. Хили, выступая в Ливерпуле, выразил свою позицию в категоричной форме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ему ответил, что именно нежелание украинской стороны продолжать диалог стало основной причиной текущей паузы в процессе урегулирования конфликта.

Наталья Афонина
