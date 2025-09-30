Захарова оценила послание Минобороны Британии к Путину поговоркой «На воре и шапка горит»
Захарова: Призыв Британии к завершению конфликта на Украине саморазоблачителен
Обложка © Telegram / МИД России
Обращение министра обороны Великобритании Гранта Шаппса к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить конфликт на Украине стало саморазоблачительным для Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит», — отметила она во время беседы с ТACС.
По словам Захаровой, Лондон фактически «признался в содеянном» в отношении украинского конфликта.
Напомним, Грант Шаппс выступил с резким заявлением, адресованным Владимиру Путину. В нём он потребовал немедленно прекратить конфликт на Украине. Хили, выступая в Ливерпуле, выразил свою позицию в категоричной форме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ему ответил, что именно нежелание украинской стороны продолжать диалог стало основной причиной текущей паузы в процессе урегулирования конфликта.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.