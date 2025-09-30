Обращение министра обороны Великобритании Гранта Шаппса к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить конфликт на Украине стало саморазоблачительным для Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит», — отметила она во время беседы с ТACС.

По словам Захаровой, Лондон фактически «признался в содеянном» в отношении украинского конфликта.