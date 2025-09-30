ВМС Швеции проверили следовавшее из России грузовое судно

Российское грузовое судно «Михаил Дудин» было остановлено и проверено военными моряками Швеции вблизи шведского побережья. Об этом сообщает об этом шведское издание Expressen.

«Российское грузовое судно «Михаил Дудин» стоит на якоре у берегов Блекинге. Представители военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — передаёт Expressen. По информации издания, инцидент произошёл в нейтральных водах и не имел признаков противозаконности.

В командовании ВМС Швеции пояснили, что судно под панамским флагом, следовавшее из Санкт-Петербурга во французский Дюнкерк, было вынуждено встать на якорь у Карлскруны в ночь на 28 сентября по причине возникших проблем с двигателем. Представители военно-морских сил посетили судно после того, как экипаж самостоятельно обратился к ним за помощью. Отмечается, что беседа шведских военных с командой корабля была проведена в свете текущей международной обстановки.

Ранее бывший глава латвийского оборонного ведомства Артис Пабрикс призвал европейские власти проявить «изобретательность», начав досмотр гражданских кораблей в Балтийском море. Для этого, по его мнению, можно использовать предлоги вроде проверки экологичности двигателей или исправности санитарных систем. Эту идею он озвучил агентству Bloomberg, апеллируя неподтверждёнными сообщениями о беспилотниках.