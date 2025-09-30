«‎Туалет работает?» В Латвии придумали повод брать корабли на абордаж на Балтике

Европейским властям следует применить «изобретательность» и начать досмотры гражданских судов в Балтийском море. В качестве предлога можно использовать проверку экологичности двигателей и исправности санитарных систем, сообщил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Пабрикс озвучил эту «‎гениальную» идею агентству Bloomberg, ссылаясь на ряд неподтверждённых сообщений о беспилотных аппаратах, якобы нарушивших работу датских аэропортов и запущенных с невоенных судов.

«Мы должны использовать все изобретательные методы, например, проверять, насколько экологичен двигатель судна и работают ли туалеты», — сказал политик.