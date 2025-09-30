«Туалет работает?» В Латвии придумали повод брать корабли на абордаж на Балтике
Экс-глава МО Латвии Пабрикс призвал проверять туалеты судов после случая с БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mukhorin Nikolay
Европейским властям следует применить «изобретательность» и начать досмотры гражданских судов в Балтийском море. В качестве предлога можно использовать проверку экологичности двигателей и исправности санитарных систем, сообщил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Пабрикс озвучил эту «гениальную» идею агентству Bloomberg, ссылаясь на ряд неподтверждённых сообщений о беспилотных аппаратах, якобы нарушивших работу датских аэропортов и запущенных с невоенных судов.
«Мы должны использовать все изобретательные методы, например, проверять, насколько экологичен двигатель судна и работают ли туалеты», — сказал политик.
Ранее Life.ru рассказывал, что над военными объектами в Дании заметили беспилотники. Посему НАТО решило усилить наблюдение за регионом Балтийского моря. Кроме того, датские власти устроили экстренную мобилизацию резервистов после этих инцидентов.
