В возрасте 105 лет скончалась вдова режиссёра Григория Чухрая

Вдова известного режиссёра Григория Чухрая скончалась в возрасте 105 лет. О смерти Ираиды во вторник сообщил РИА «Новости» зять покойной, продюсер Игорь Толстунов.

«Да, к сожалению, в пятницу 26 сентября. Прощание планируется в четверг в Москве», — сообщил Толстунов.

Отвечая на вопрос о причине кончины, продюсер пояснил, что отдельного заболевания у Ираиды Чухрай не было, сославшись на её преклонный возраст. По его словам, церемония прощания состоится в Москве в четверг.

Ираида Чухрай (в девичестве Пенькова) появилась на свет в 1921 году. Со своим будущим супругом, режиссёром Григорием Чухраем, она встретилась на фронте во время войны. Их брак был зарегистрирован в 1944 году. Григорий Чухрай скончался в 2001 году, не дожив до 81 года.

