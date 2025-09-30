Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 19:09

Суд арестовал руководителя Росгвардии Северной Осетии Валерия Голоту

Валерий Голота. Обложка © e-osetia.ru

Валерий Голота. Обложка © e-osetia.ru

Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота был арестован по решению Ленинского районного суда. Об этом во вторник проинформировала объединённая пресс-служба судов региона.

«Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней, до 28 ноября 2025 года», сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что судебное заседание в настоящее время продолжается, и судья рассматривает материалы в отношении других фигурантов этого дела.

Особняк за 50 млн на службе Родине. Как полковник Бусыгин обзавёлся генеральской недвижимостью
Особняк за 50 млн на службе Родине. Как полковник Бусыгин обзавёлся генеральской недвижимостью

Напомним, накануне Валерий Голота был задержан правоохранительными органами. Поводом для задержания послужили подозрения в получении должностным лицом незаконного денежного вознаграждения. Операция по задержанию была проведена в утренние часы силами следователей Следственного комитета. В рамках дальнейшего расследования правоохранители задержали также нескольких других сотрудников данного учреждения.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Росгвардия
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar