Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 16:05

Задержаны руководитель Росгвардии Северной Осетии и несколько его подчинённых

SHOT: Задержан руководитель Росгвардии Северной Осетии Голота

Валерий Голота. Обложка © e-osetia.ru

Валерий Голота. Обложка © e-osetia.ru

Валерий Голота, занимавший пост начальника управления Росгвардии по Северной Осетии, был задержан правоохранительными органами. По информации SHOT, в служебном кабинете генерал-майора сегодня прошли обыски.

Основанием для задержания стало подозрение в получении взятки. Оперативные мероприятия проводились утром силами сотрудников Следственного комитета. В ходе расследования были задержаны ещё несколько сотрудников ведомства.

В деле о взятках бывшего мэра Красноярска Логинова появились новые подозреваемые
В деле о взятках бывшего мэра Красноярска Логинова появились новые подозреваемые

Ранее сообщалось, что обыски проходили в кабинете экс-заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова. Причины и подробности инцидента не раскрываются. Однако незадолго до этого Власов сложил полномочия и.о. замгубернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска для участия в специальной военной операции. Он присоединится к казачьей бригаде «Кубань».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Росгвардия
  • Только на Life
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar