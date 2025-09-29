Задержаны руководитель Росгвардии Северной Осетии и несколько его подчинённых

Валерий Голота, занимавший пост начальника управления Росгвардии по Северной Осетии, был задержан правоохранительными органами. По информации SHOT, в служебном кабинете генерал-майора сегодня прошли обыски.

Основанием для задержания стало подозрение в получении взятки. Оперативные мероприятия проводились утром силами сотрудников Следственного комитета. В ходе расследования были задержаны ещё несколько сотрудников ведомства.

Ранее сообщалось, что обыски проходили в кабинете экс-заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова. Причины и подробности инцидента не раскрываются. Однако незадолго до этого Власов сложил полномочия и.о. замгубернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска для участия в специальной военной операции. Он присоединится к казачьей бригаде «Кубань».