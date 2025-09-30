Турция готова взять на себя больше ответственности за урегулирование на Украине

Совет безопасности Турции проанализировал текущую ситуацию в конфликте между Россией и Украиной. Республика заявила о готовности взять на себя большую ответственность в вопросах мирного урегулирования.

Участники выразили обеспокоенность риском расширения конфликта.

«Была проведена оценка текущей ситуации, связанной с российско-украинской войной. Выражена обеспокоенность по поводу инцидентов, свидетельствующих о риске распространения войны, и заявлена готовность Турции взять на себя большую ответственность за установление мира», — указано в заявлении совбеза.

Заседание возглавил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп снова выразил недовольство российским президентом Владимиром Путиным на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Политик озвучил свои замечания во время встречи с высшим военным командованием. Это уже пятый случай за последний месяц, когда Трамп делает подобные заявления.