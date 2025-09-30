Надо было закончить за неделю: Трамп опять расстроен затянувшейся спецоперацией на Украине

Американский лидер Дональд Трамп вновь публично выразил недовольство российским президентом Владимиром Путиным на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом политик заявил во время встречи с высшим военным командованием страны.

«Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войну за неделю», — заявил Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

Это уже пятый случай за последний месяц, когда президент США делает подобные заявления. Ранее он делился разочарованием во время беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в интервью телеведущему Скотту Дженнингсу, а также упоминал, что его супруга Мелания тоже разделяет эти чувства. Несмотря на прозвучавшие в начале сентября обещания Вашингтона предпринять ответные меры, США пока не ввели новых санкционных ограничений или пошлин в отношении России.