30 сентября, 16:55

Надо было закончить за неделю: Трамп опять расстроен затянувшейся спецоперацией на Украине

Трамп в очередной раз заявил, что разочарован в Путине

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / WILL OLIVER

Американский лидер Дональд Трамп вновь публично выразил недовольство российским президентом Владимиром Путиным на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом политик заявил во время встречи с высшим военным командованием страны.

«Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войну за неделю», заявил Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

Трамп постучал по дереву и заявил, что украинский кризис удастся урегулировать
Это уже пятый случай за последний месяц, когда президент США делает подобные заявления. Ранее он делился разочарованием во время беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в интервью телеведущему Скотту Дженнингсу, а также упоминал, что его супруга Мелания тоже разделяет эти чувства. Несмотря на прозвучавшие в начале сентября обещания Вашингтона предпринять ответные меры, США пока не ввели новых санкционных ограничений или пошлин в отношении России.

Юрий Лысенко
