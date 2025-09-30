Интервидение
30 сентября, 18:38

Найденный у берегов Турции украинский катер решили уничтожить

Обложка © Haberler.com

Власти турецкой провинции Трабзон приняли решение о ликвидации безэкипажного катера, предположительно принадлежащего Украине. Соответствующее заявление было распространено в официальном пресс-релизе администрации провинции.

«Обнаруженный безэкипажный катер по результатам оценки сотрудниками командования подводными и спасательными операциями и другими экспертами решено нейтрализовать контролируемым (взрывом. — Прим. Life.ru)», — сообщили власти провинции Трабзон.

Напомним, турецкие рыбаки обнаружили в районе Чаршибаши (Трабзон) беспилотный морской аппарат неизвестного происхождения. После первоначальной попытки рыбаков отбуксировать находку к берегу, на место прибыли сотрудники береговой охраны, которые переправили аппарат в порт Ёроз. Предварительное обследование показало возможное наличие взрывчатки, в связи с чем дрон был перемещён в безопасную зону для дальнейшего изучения специалистами группы SAT.

