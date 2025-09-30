На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Ханов

На 75-м году жизни скончался выдающийся российский актёр и режиссёр Олег Ханов, обладавший званием заслуженного артиста России. Печальную новость сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

«Невосполнимая утрата — ушёл Олег Ханов. Ему было 74 года. У Олега Закировича много наград и званий: заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат Госпремии республики имени Салавата Юлаева, Госпремии Российской Федерации в области литературы и искусства, Международной премии Станиславского. Но главное, где бы он ни работал, его очень любили зрители. Великий артист, режиссёр и очень глубокий светлый человек», — написал Хабиров.

Артист родился в творческой семье и продолжил династию, создав незабываемые сценические образы в ведущих театрах страны. Прощание с мастером сцены состоится первого октября в Оренбургском драматическом театре.

Ранее на 89-м году жизни скончался актёр Геннадий Нилов, наиболее известный по роли физика в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два». О его смерти сообщила телеведущая Ника Стрижак, отметив, что завтра ему исполнилось бы 89 лет. В своём прощальном слове она охарактеризовала Нилова как красивого, скромного и достойного человека, подчеркнув, что именно таким его запомнит вся страна по знаменитой кинокартине.