Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте не изменится, пока вооружённые силы Украины не получат необходимую поддержку от западных партнёров. Он не исключил, что Киев в итоге смирится с потерей некоторых территорий.

Кулеба выразил мнение, что Запад несёт часть ответственности за то, что украинские войска не могут переломить ситуацию на фронте.

«Мы не можем самостоятельно переломить ситуацию на фронте. Партнеры не принимают решения, которые позволили бы нам совместно изменить ситуацию на фронте», — сказал он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Когда журналисты спросили о возможных сценариях завершения конфликта, Кулеба ответил, что сначала Украина потеряет некоторые территории де-факто, без юридического признания. Он выделил два возможных пути: первый — это смириться с потерей. Этот сценарий он охарактеризовал как «финский или датский».

Кулеба рассказал о Дании, которая в XIX веке потеряла Шлезвиг и Гольштейн — значительные территории на границе с Пруссией. Дания приняла эту утрату и сосредоточилась на развитии. Финляндия, проигравшая войну СССР, также вынуждена была смириться с ситуацией и продолжила строить страну в текущих границах.

Кулеба указал на второй сценарий, согласно которому Украина потратит десятилетия на подготовку к возможному военному или дипломатическому возвращению утраченных территорий.

Ранее в Кремле заявили, что для Киева ситуация будет ухудшаться с каждым днём, если Украина продолжит отказываться от переговоров. Там отметили, что, несмотря на готовность Москвы к переговорам, украинская сторона допускает задержки в процессе диалога.