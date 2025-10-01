Netflix завершил съёмки финального сезона сериала Ведьмак
Netflix завершил съёмки заключительного сезона сериала «Ведьмак». Проект, вдохновленный серией романов Анджея Сапковского, стартовал семь лет назад. Последние сцены сняли на базе Longcross Studios в Великобритании, сообщает издание Redanian Intelligence.
Трейлер финального сезона «Ведьмака». Видео © X / Netflix
Съёмки первого сезона анонсировали в 2017 году, а работы начались осенью 2018-го в Будапеште. Тогда главную роль Геральта из Ривии исполнил Генри Кавилл, который также известен по роли Супермена в фильмах DC.
Позднее съёмки перенесли в Великобританию. В четвёртом сезоне на месте главного героя оказался актер Лиам Хемсворт, который запомнился зрителям по роли Гейла Хоторна в «Голодных играх».
Обложка © X / Netflix