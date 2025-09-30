Интервидение
30 сентября, 20:33

Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил мир в Газе с вице-президентом Палестины

Сергей Вершинин. Обложка © Telegram / МИД России

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонные переговоры с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом. Главной темой разговора стало прекращение боевых действий в секторе Газа и поиск путей урегулирования ситуации.

Москва заявила о поддержке любых шагов, которые помогут остановить кровопролитие и наладить поставки гуманитарной помощи в анклав. Российская сторона также выразила надежду, что новая инициатива США позволит закрепить перемирие, а в будущем – приблизит решение палестинского вопроса на основе создания независимого государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль поддержал мирный план Дональда Трампа по Газе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия приветствует любые шаги, которые помогут остановить трагедию. В Москве выразили надежду, что американская инициатива даст шанс вывести ситуацию в мирное русло.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
