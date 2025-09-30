Кипр приостановил приём заявок на визу в России до 3 октября

Кипрские консульства в Москве и Санкт-Петербурге приостановили приём визовых заявок с 29 сентября по 3 октября. Об этом сообщили в дипмиссии.

Кроме того, консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре приостановили аккредитацию всех туристических агентств с 30 сентября. Заявки на визы от туристических агентств тоже не принимают.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что дипмиссии прекратят приём заявок от турагентств до 6 октября. Это произошло из-за изменений в системе въезда и выезда в Европейский Союз.

Ранее вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что россияне могут получить визы лишь в пяти европейских странах — Италии, Франции, Испании, Греции и Венгрии. Многие туристы оформляют шенгенскую визу в одной из этих стран. Затем они легально перемещаются в другие государства через транзитные хабы и добираются на машине или поезде.