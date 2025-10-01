Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 22:19

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда ночью 1 октября ввели ограничения на полёты. По информации Росавиации, временные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко в Telegram.

Ограничения на полёты сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя
Ограничения на полёты сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО в Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника. Инцидент произошел вечером 30 сентября в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Воздушные цели были нейтрализованы в ходе отражения очередной воздушной атаки ВСУ.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar