Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде

В аэропорту Волгограда ночью 1 октября ввели ограничения на полёты. По информации Росавиации, временные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко в Telegram.

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО в Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника. Инцидент произошел вечером 30 сентября в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Воздушные цели были нейтрализованы в ходе отражения очередной воздушной атаки ВСУ.