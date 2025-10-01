Стадион «Сан-Сиро» в Милане снесут ради строительства новой арены

В Милане власти объявили о сносе стадиона «Сан-Сиро», самого крупного футбольного сооружения в Италии. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Городской совет Милана утвердил решение с результатом 24 голоса против 20. Футбольные «Милан» и «Интер» приобретут стадион за 197 миллионов евро. После сноса «Сан-Сиро» клубы смогут начать строительство новой арены на его месте.

Запланировали старт строительства на первую половину 2027 года, а открытие стадиона намечено на 2031 год. Новое сооружение подготовят для проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года, который пройдёт в Италии.

«Сан-Сиро» является старейшим стадионом страны, построенным в 1926 году. Он вмещает 80 тысяч зрителей и служит домашним полем для «Милана» и «Интера». В 2026 году на «Сан-Сиро» состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Награды планируется отливать в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии.