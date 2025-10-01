Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 01:21

Россиянам напомнили о шестидневной неделе в октябре и рабочей субботе 1 ноября

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

В конце октября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 27 октября по 1 ноября 2025 года. Это следует из постановления правительства о переносе выходных дней.

Суббота, 1 ноября, станет рабочим днём, но длительность работы сократят на час. Это не изменится в зависимости от длины смены сотрудника.

Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

После рабочей субботы начнутся длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Они продлятся с 2 по 4 ноября, включая воскресенье и понедельник.

В октябре 2025 года россияне будут работать 23 дня и отдыхать восемь. В ноябре наберётся 19 рабочих дней и 11 выходных. Последний рабочий день 2025 года наступит 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим.

«Это просто безумие»: Волочкова пожалела россиян из-за «всего двух недель» выходных в январе
«Это просто безумие»: Волочкова пожалела россиян из-за «всего двух недель» выходных в январе

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме поддержали инициативу о закреплении 31 декабря в качестве постоянного выходного дня в России. Как пояснила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пока что этот вопрос решается через перераспределение рабочих дней.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar