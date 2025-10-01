Россия удержала первое место на ядерном рынке США

Россия продолжает оставаться ключевым игроком на американском ядерном рынке. Согласно свежему отчёту Минэнерго США, по итогам 2024 года именно Москва стала главным поставщиком обогащённого урана для атомных электростанций в Соединённых Штатах.

Из документа следует, что 20% всего импортного топлива для АЭС пришлось на Россию. На втором месте оказалась Франция с 18%, далее идут Нидерланды (15%), Великобритания (9%) и Германия (7%). Таким образом, Россия удерживает лидерство с 2020 года – именно с этого периода в отчётах фиксируется статистика.

До этого глава Минэнерго США Крис Райт признал, что Вашингтону пока не удаётся отказаться от российских поставок из-за нехватки собственных мощностей. В ближайшие недели власти Штатов обещают представить новые проекты по наращиванию обогащения урана внутри страны.

Ранее Life.ru писал, что Индия выставила США условия для отказа от российской нефти. Нью-Дели заявил, что готов сократить закупки только в том случае, если Вашингтон позволит индийским компаниям покупать сырьё у Ирана и Венесуэлы.