1 октября, 02:37

Второй аэропорт закрыли ночью в России

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде. Приблизительные сроки восстановления работы воздушной гавани пока неизвестны.

