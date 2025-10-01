Второй аэропорт закрыли ночью в России

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде. Приблизительные сроки восстановления работы воздушной гавани пока неизвестны.