Аэропорт Берлина за неделю не смог справится с последствиями кибератаки

Из-за масштабной кибератаки, которая произошла в прошлую пятницу, Международный аэропорт Берлина (BER) до сих пор не восстановил штатную работу. Данную информацию передаёт агентство DPA со ссылкой на официального представителя авиагавани.

Сбой в работе систем регистрации и посадки произошёл 19 сентября из-за нападения хакеров на компанию Collins Aerospace, которая является поставщиком соответствующих IT-решений. В результате инцидента столичный аэропорт был вынужден перейти на ручное обслуживание пассажиров. Представитель воздушной гавани пояснил, что восстановление работоспособности осуществляется постепенно, шаг за шагом.

«Путешественникам в столичном аэропорту BER и в выходные потребуется много терпения из-за последствий кибератаки на одну из IT-систем. Система обслуживания пассажиров и багажа ещё не заработала спустя примерно неделю после кибератаки. Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания», — говорится в сообщении.

Над устранением последствий кибератаки круглосуточно работают около 20 экспертов. Аэропорт старается устранить проблему в условиях кризисного режима. Несмотря на все усилия, точная дата нормализации работы пока не называется.

Ранее сообщалось, что в системе регистрации аэропортов Европы произошёл массовый сбой из-за атаки вируса-вымогателя. О технических неполадках заявили в аэропортах Лондона, Брюсселя, Берлина и Дублина. Техническая проблема привела к образованию значительных очередей и вынужденной отмене множества рейсов, вызвав хаос для пассажиров.