Названа причина массовых сбоев в аэропортах Европы
ENISA: Сбои в европейских аэропортах были вызваны кибератакой
Обложка © ТАСС / dpa
Сбои в работе систем регистрации аэропортов Европы на прошлой неделе вызвала атака вируса-вымогателя. Об этом сообщили в Европейском агентстве по сетевой и информационной безопасности (ENISA).
Агентство подтвердило, что инцидент был кибератакой, подчеркнув растущие риски для критической инфраструктуры. Как пишет Reuters, в расследовании участвуют правоохранительные органы, однако детали атаки не раскрываются.
«Тип вируса-вымогателя был идентифицирован. К расследованию привлечены правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Ранее о серьёзных технических неполадках и перебоях в работе систем регистрации заявили в аэропортах Лондона, Брюсселя, Берлина и Дублина. Массовый сбой привёл к образованию значительных очередей и вынужденной отмене множества рейсов, вызвав хаос для пассажиров.