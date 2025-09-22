Названа причина массовых сбоев в аэропортах Европы

Сбои в работе систем регистрации аэропортов Европы на прошлой неделе вызвала атака вируса-вымогателя. Об этом сообщили в Европейском агентстве по сетевой и информационной безопасности (ENISA).

Агентство подтвердило, что инцидент был кибератакой, подчеркнув растущие риски для критической инфраструктуры. Как пишет Reuters, в расследовании участвуют правоохранительные органы, однако детали атаки не раскрываются.

«Тип вируса-вымогателя был идентифицирован. К расследованию привлечены правоохранительные органы», — говорится в сообщении.