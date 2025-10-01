Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 03:12

Навроцкий поставил Зеленского на место: Балтика не станет «запретной зоной» для России

Навроцкий отказался закрывать Балтику по требованию Киева

Кароль Навроцкий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KSikorski

Кароль Навроцкий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KSikorski

Польша отказалась поддерживать идею Киева о закрытии Балтийского моря для так называемого «теневого флота» Москвы. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в эфире польской радиостанции Zet.

По его словам, подобные решения не могут приниматься лишь на основании слов Владимира Зеленского, так как они неизбежно повлекут социальные и экономические последствия. При этом Навроцкий подчеркнул, что вопрос безопасности для Варшавы остаётся приоритетным, и ситуация в Балтийском море действительно вызывает беспокойство.

Польский лидер добавил, что прежде чем обсуждать столь радикальные меры, необходимо провести консультации с военными. Он отметил, что внимательно следит за обстановкой совместно с лидерами стран Балтии и Бюро национальной безопасности.

Истребитель ВС Дании был поднят после получения сообщений о беспилотниках
Истребитель ВС Дании был поднят после получения сообщений о беспилотниках

Ранее Life.ru писал, что НАТО усилило наблюдение в Балтийском море после появления дронов в воздушном пространстве Дании. Альянс пообещал направить в регион дополнительные силы, включая разведывательные платформы и фрегат ПВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar