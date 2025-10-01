В Омске водитель автобуса зажал ногу ребёнка дверью и протащил по асфальту

В Омске водитель автобуса № 33 зажал дверью ногу пятилетнего ребёнка и несколько метров тащил его по асфальту. ЧП произошло вечером 22 сентября на остановке «Улица Рабиновича». Мальчик вместе с мамой подбежал к транспорту и попытался войти в салон, но водитель неожиданно закрыл двери и начал движение.

Водитель игнорировал крики очевидцев, протащив ребёнка по дороге в Омске. Обложка © VK / Аварийный Омск

По словам очевидцев, люди кричали и пытались остановить автобус, однако водитель продолжал ехать. Ребёнка волокло по асфальту, пока его мать не вырвала сына из дверей. После происшествия мама с мальчиком самостоятельно обратились в больницу. Медики диагностировали у ребёнка ушибы и назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили Life.ru, что после инцидента проводится проверка.

«По предварительным данным, когда женщина с пятилетним ребёнком заходили в салон, водитель закрыл двери и протащил мальчика несколько метров по дороге. Сейчас проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося», – уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru писал о трагической аварии на трассе М-5 в Пензенской области. Там «Лада Калина» столкнулась с автобусом, в результате чего погибли трое молодых людей: два 18-летних пассажира и 22-летний водитель. Ещё несколько человек, включая водителя автобуса и пассажиров, получили травмы и были доставлены в больницу.