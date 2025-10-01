Интервидение
1 октября, 05:10
5537

Губернатор Евраев: В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ

В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Михаила Евраева, пожар носит исключительно техногенный характер и не имеет отношения к атакам украинских беспилотников.

Пожар на НПЗ в Ярославле. Видео © VK / Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский

Глава региона отметил, что жители города обеспокоились, приняв возгорание за возможный налёт ВСУ, однако ни одного БПЛА в небе над областью зафиксировано не было.

«Спецслужбы работают на месте, угрозы населению нет», – подчеркнул Евраев.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на промышленном объекте, но тогда причиной стала атака украинских беспилотников. Один из дронов упал на предприятие и вызвал возгорание кровли и сухой травы. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, пострадавших не оказалось.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

