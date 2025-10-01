Золото впервые в истории стоит дороже $3 900 за тройскую унцию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksiy Mark
Фьючерс на золото с поставкой в декабре на бирже Comex в первый раз в истории преодолел отметку $3 900 за тройскую унцию, переписав ранее установленные вершины. При этом к 7:50 котировки немного откатились и показывали рост на 0,33% — до $3 886,1 за унцию.
В сентябре золотые фонды получили приток капитала — инвесторы направили туда $15,5 млрд, что оказалось вторым по величине месячным результатом за всю историю наблюдений. Повышенный интерес объясняют ожиданиями очередных шагов Федеральной резервной системы в сторону снижения базовой ставки.
Тем временем серебро не отстаёт: его цена взлетела на 1,16%, достигнув $47,1 за унцию. Аналитики уверены: всё это только начало — в ближайшее время металл способен преодолеть грань в $4 000.
Пару дней назад Life.ru рассказывал, что стоимость золота превысила исторический рекорд, впервые составив 3850 долларов за тройскую унцию. При этом цены на нефть на фоне роста металлов продемонстрировали снижение.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.