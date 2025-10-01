Золото впервые в истории стоит дороже $3 900 за тройскую унцию

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на бирже Comex в первый раз в истории преодолел отметку $3 900 за тройскую унцию, переписав ранее установленные вершины. При этом к 7:50 котировки немного откатились и показывали рост на 0,33% — до $3 886,1 за унцию.

В сентябре золотые фонды получили приток капитала — инвесторы направили туда $15,5 млрд, что оказалось вторым по величине месячным результатом за всю историю наблюдений. Повышенный интерес объясняют ожиданиями очередных шагов Федеральной резервной системы в сторону снижения базовой ставки.

Тем временем серебро не отстаёт: его цена взлетела на 1,16%, достигнув $47,1 за унцию. Аналитики уверены: всё это только начало — в ближайшее время металл способен преодолеть грань в $4 000.

Пару дней назад Life.ru рассказывал, что стоимость золота превысила исторический рекорд, впервые составив 3850 долларов за тройскую унцию. При этом цены на нефть на фоне роста металлов продемонстрировали снижение.