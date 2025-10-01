В Московском военном округе призовут на службу в армию более 30 тысяч срочников

С 1 октября в России стартует осенний призыв, который продлится до 31 декабря этого года. В Московском военном округе этой осенью планируют призвать на срочную службу свыше 30 тысяч человек. Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, всего по стране в рамках осеннего призыва на службу отправятся около 135 тысяч новобранцев.

Срок службы по-прежнему составит 12 месяцев. Отправка призывников в войска начнётся с 15 октября. Первым делом их направят в учебные части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учётные специальности. После обучения новобранцев распределят по войскам в соответствии с их подготовкой.

По словам начальника отделения Единого центра призыва Москвы Максима Куницына, из Москвы в армию отправятся более 9 тысяч человек. Большинство будут направлены в Центральный регион, включая Московский военный округ, охватывающий 19 субъектов страны. По словам Куницына, с этого призыва в тестовом режиме начали готовить операторов беспилотников и кинологов — эти профессии сейчас особенно востребованы в армии.

«Мы проводим эксперимент, потому что данные специальности пользуются спросом в вооружённых силах», — отметил он.

Кроме того, на Едином пункте призыва идёт отбор желающих получить военные специальности. Чаще всего срочники осваивают профессию водителя категории С, чтобы управлять «Уралами» и «КамАЗами» в войсках. Также ведётся подготовка бойцов для службы в ВДВ.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Согласно указу, он составит 135 000 срочников. Документ начал действовать сразу после его официального опубликования.