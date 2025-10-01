Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 05:54

Побывавший в российском плену боец ВСУ вернулся на фронт и нашёл смерть под Сумами

В Сумской области ликвидирован киевский военнослужащий, вернувшийся на Украину после обмена пленными и вновь принявший участие в боевых действиях. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«В Сумской области уничтожен боевик ВСУ, ранее побывавший в российском плену», — сообщили «Бесстрашные».

Речь идёт о 25-летним Александре Рубане, уроженце посёлка Боровая Харьковской области. Он был взят в плен в 2022 году. Во время пребывания у ВС РФ всем военнослужащим задают вопрос, планируют ли они возвращаться на фронт после обмена, и все бойцы отвечают отрицательно. При этом Рубан после обмена в 2024 году снова записался в ВСУ и погиб в Сумской области.

«Рубан наглядный пример, когда человек не воспользовался подаренным судьбой шансом и снова пошёл воевать. Закономерный итог — смерть», — заметили бойцы.

Новости СВО. ВС РФ зажимают Северск в клещи, бьют в Днепре по заводу дронов и мошенникам, уничтожили штаб ВСУ, Трамп требует прямых переговоров, 1 октября
Ранее сообщалось, что на Сумском направлении также был ликвидирован грузинский наёмник. Уничтоженный боец носил шеврон с украинским и грузинским флагами. По предварительным данным, он принимал участие во вторжении в Курскую область в составе подразделения ВСУ.

