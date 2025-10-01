Жители берлинского района Вильмерсдорф начали активно возмущаться в связи с появлением агитационных плакатов Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ. На картинках изображены пленные солдаты Вермахта и содержится призыв к мести России за поражение во Второй мировой войне. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«На сером распределительном щитке на одной из улиц района Берлина — Вильмерсдорфа — красуется яркий плакат. Крупные буквы на нём гласят: «Отомсти!» Рядом чёрно-белая фотография: на ней изображены немецкие военнопленные, выстроившиеся в ряд, явно истощённые», — говорится в материале.

Местные жители были возмущены призывом присоединиться к украинским «освободителям» и стать частью Иностранного легиона ВСУ. QR-код на плакате вёл непосредственно на страницу регистрации для вступления в данное подразделение. Появление рекламы украинского военного формирования вызвало негативную реакцию у жителей района.

По пункту 109h Уголовного кодекса Германии (StGB) вербовка граждан Германии для военной службы в иностранных вооружённых силах, а также посредничество в такой вербовке влечёт за собой уголовное наказание.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнослужащие погибли от огня своих же сослуживцев, отказавшись штурмовать населённый пункт Александроград, расположенный на границе ДНР и Днепропетровской области. Солдаты приняли решение покинуть свои позиции, но вскоре были обстреляны.