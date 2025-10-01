Российская армия практически в одном шаге от того, чтобы полностью освободить село Вербовое Днепропетровской области, где находится крупная группировка ВСУ. Об этом сообщил TACC советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Из Вербового противник практически выбит нашими штурмовыми группами», — подчеркнул чиновник. По его словам, украинские войска уже несут на данном участке фронта огромные потери, а Киев не спешит отправить подкрепление.

Ранее Life.ru писал, что российские военные начали активно применять лошадей для проведения штурмовых атак на линии боевого соприкосновения. По словам командира группы с позывным Хан, данная тактика была рождена суровой реальностью полевых условий, когда бойцам штурмовых подразделений приходится преодолевать пешком многие километры до позиций противника. Сейчас ВСУ спешно отступают по всей линии фронта.