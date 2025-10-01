Запихивают в трубы и заклеивают клюв: Раскрыли ужасы теневого рынка экзотов
Юрист Комагина: До 90% экзотических животных гибнут при нелегальной перевозке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harry Collins Photography
При нелегальной перевозке экзотических животных гибнет от 50% до 90% особей. Об этом «Постньюс» рассказала юрист, президент Благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина.
По её словам, зверей контрабандой перевозят в нечеловеческих условиях: с заклеенными скотчем клювами, спрятанных в трубы, за пазуху или в тесные контейнеры без еды и воды.
Эксперты отмечают, что объёмы теневого рынка экзотических животных в России превышают легальный оборот и оцениваются в сотни миллионов рублей.
В Минприроды заявили, что совместно с другими федеральными ведомствами готовят меры по совершенствованию законодательства. Рассматривается возможность блокировки интернет-объявлений о продаже запрещённых к содержанию зверей.
С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий держать дома более сотни видов диких животных. Власти уверяют, что это поможет защитить питомцев и упорядочить рынок, однако эксперты предупреждают: спрос сохранится, а часть зообизнеса уйдёт глубже в тень.
