Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 07:45

Запихивают в трубы и заклеивают клюв: Раскрыли ужасы теневого рынка экзотов

Юрист Комагина: До 90% экзотических животных гибнут при нелегальной перевозке

При нелегальной перевозке экзотических животных гибнет от 50% до 90% особей. Об этом «Постньюс» рассказала юрист, президент Благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина.

По её словам, зверей контрабандой перевозят в нечеловеческих условиях: с заклеенными скотчем клювами, спрятанных в трубы, за пазуху или в тесные контейнеры без еды и воды.

Россиянину грозит 7 лет за попытку вывезти в Турцию детёнышей сервала под видом обычных котят
Эксперты отмечают, что объёмы теневого рынка экзотических животных в России превышают легальный оборот и оцениваются в сотни миллионов рублей.

В Минприроды заявили, что совместно с другими федеральными ведомствами готовят меры по совершенствованию законодательства. Рассматривается возможность блокировки интернет-объявлений о продаже запрещённых к содержанию зверей.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий держать дома более сотни видов диких животных. Власти уверяют, что это поможет защитить питомцев и упорядочить рынок, однако эксперты предупреждают: спрос сохранится, а часть зообизнеса уйдёт глубже в тень.

Рейтинг Life.ru и ФТС: Топ самых необычных находок на таможне — от медведя-воина до черепа
