Захарова советует президенту Польши бежать в церковь из-за общения с бесами

Президенту Польши Каролю Навроцкому нужно срочно посетить храм и сходить на исповедь после того, как он признался в общении с духом умершего в 1935 году маршала Юзефа Пилсудского. Совет ему дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая уверена, что политика посещают бесы, тем более что он склонен к употреблению запрещённых веществ.

«Люди проходят разные стадии духовного развития, роста, испытывают религиозный опыт. И такое есть понятие. У всех по-разному бывает. Более того, Польша — католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему (Навроцкому — прим. Life.ru) надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят», — пояснила Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, польский лидер Кароль Навроцкий в эфире радиостанции сообщил о регулярных контактах с духом бывшего руководителя страны Юзефа Пилсудского. Политик был известен своей русофобской и антисоветской позицией в начале прошлого века. Пилсудский высоко оценивал фашистские идеи Адольфа Гитлера и хотел поучаствовать с ним в «разделе Европы». Западные журналисты давно подозревают, что Навроцкий употребляет снюс, что влияет на его сознание и психику.