Смертную казнь могут вернуть в Киргизии после изнасилования и убийства 17-летней девушки

В Киргизию могут вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления, направленные против детей и женщин. С такой идеей выступил президент Садыр Жапаров после изнасиловании и убийства 17-летней девушки Айсулуу М., шокировавшей страну. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточённую ответственность за преступления против детей, девушек и женщин», – уточнил Алагозов.

Такими преступлениями будут считаться изнасилования детей и изнасилования с убийством женщин. Данная инициатива стала реакцией на расправу над 17-летней девушкой в Иссык-Кульской области Киргизии. Президент Жапаров «с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении» и взял уголовное дело под личный контроль.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни за убийства, совершённые в Вашингтоне, обосновав это особым статусом столицы. Он заявил о намерении правительства в дальнейшем добиваться распространения практики смертной казни на всей территории страны.