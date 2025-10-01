Скрутил голыми руками: Схватка смелого полицейского с аллигатором попала на видео

Во Флориде полицейскому пришлось вступить в схватку с крупным аллигатором, который проник на территорию частного дома. Видео, где сотрудник сражается с рептилией, появилось в социальных сетях офиса шерифа округа Лейк.

Схватка сотрудника полиции с аллигатором попала на видео.

Жительница обнаружила хищника в своём саду и вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские, вооружившись верёвками, начали поиски. Вскоре один из них обнаружил животное и смог на него наброситься.

Видеозаписи с нагрудной камеры и дрона запечатлели, как помощник шерифа скрутил аллигатора и связал ему лапы. Коллеги помогли зафиксировать пасть животного скотчем. Аллигатора доставили в полицейский участок, а затем выпустили в естественную среду обитания вдали от населённых пунктов. В результате инцидента никто не пострадал.

