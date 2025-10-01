В Ярославле локализовали пожар на НПЗ на площади 200 кв. метров

В Ярославле пожарным удалось справиться с возгоранием на нефтеперерабатывающем заводе, огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. На борьбу с пожаром ушло около трёх часов, рассказали в региональном МЧС.

«Сегодня в 06:28 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 130. Силы и средства выехали автоматически по рангу пожара №2. По прибытии ранг был повышен до 3. <...> В 09:18 объявлена локализация пожара», — сказано в тексте заявления.

Как сообщалось, утром 1 октября в Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора региона Михаила Евраева, пожар носит исключительно техногенный характер и не имеет отношения к атакам украинских беспилотников.