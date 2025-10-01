Неизвестные затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, их ищет полиция

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают двух человек, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о прекращении горения мемориала поступило в полицию Центрального района около полудня 30 сентября. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что приблизительно в полночь двое неизвестных потушили огонь водой из бутылки.

«Полицией составлена ориентировка на розыск злоумышленников», — говорится в сообщении ГУ МВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.