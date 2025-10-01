Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 09:08

Неизвестные затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, их ищет полиция

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают двух человек, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о прекращении горения мемориала поступило в полицию Центрального района около полудня 30 сентября. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что приблизительно в полночь двое неизвестных потушили огонь водой из бутылки.

«Полицией составлена ориентировка на розыск злоумышленников», — говорится в сообщении ГУ МВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.

В Хорватии вандалы изуродовали бюст Гагарина и оставили на нём националистический лозунг
В Хорватии вандалы изуродовали бюст Гагарина и оставили на нём националистический лозунг

Ранее сообщалось, что в Махачкале полиция установила личности детей, разрисовавших портреты участников СВО. С ними будет проведена разъяснительная беседа.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar