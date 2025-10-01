Интервидение
1 октября, 09:26

Обломки сбитого украинского БПЛА повредили газопровод в Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shinobi

В Калужской области обломки сбитого беспилотника повредили газопровод на окраине населённого пункта. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«Сегодня в Куйбышевском районе силами ПВО подавлен БПЛА. При падении обломков незначительно повреждена газовая труба на окраине посёлка. Пострадавших нет»,написал глава области.

На месте происшествия уже работают аварийные службы, которые приступили к восстановительным работам.

Глава Совета депутатов Новой Каховки тяжело ранен при ударе дрона ВСУ
Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 20 украинских БПЛА минувшей ночью. Восемь из них сбили в небе Белгородской области, столько же — в Ростовской, три — в Саратовской и ещё один — в Воронежской. Никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

