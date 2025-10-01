Обломки сбитого украинского БПЛА повредили газопровод в Калужской области

В Калужской области обломки сбитого беспилотника повредили газопровод на окраине населённого пункта. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«Сегодня в Куйбышевском районе силами ПВО подавлен БПЛА. При падении обломков незначительно повреждена газовая труба на окраине посёлка. Пострадавших нет», — написал глава области.

На месте происшествия уже работают аварийные службы, которые приступили к восстановительным работам.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 20 украинских БПЛА минувшей ночью. Восемь из них сбили в небе Белгородской области, столько же — в Ростовской, три — в Саратовской и ещё один — в Воронежской. Никто не пострадал.