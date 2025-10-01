ВС РФ поразили объекты энергетики и цех производства десантных катеров ВСУ

Российские военные атаковали украинские объекты энергетики, которые обеспечивали деятельность военных предприятий, в том числе под удар ВС РФ попали цех по выпуску десантных катеров для ВСУ и площадки для запуска БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Вражеские объекты были поражены с воздуха нашими дронами и ракетами.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 134 районах», — уточнили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие подняли флаги РФ в посёлке Кировск в ДНР, который был освобождён от ВСУ. Минобороны показало видео с развевающимся триколором в разных частях жилых кварталов.