Альпинистов эвакуировали с горы Фишт в Адыгее, где при падении погиб человек

Спасатели МЧС России провели масштабную операцию по эвакуации туристической группы с северного склона горы Фишт в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.

МЧС эвакуировало туристов с горы Фишт в Адыгее. Видео © Telegram / МЧС России

Утром вертолёт Ка-32 доставил пострадавшего альпиниста на базу в Сочи для передачи бригаде скорой помощи. Погибшего туриста эвакуировали с опасного участка и передали следственным органам Республики Адыгея. Четверых членов группы, не нуждавшихся в медицинской помощи, доставили к месту стоянки их личного транспорта.

Напомним, при восхождении на гору Фишт в Адыгее произошёл несчастный случай, в результате которого один турист погиб, а второй получил тяжёлые травмы. Двое альпинистов из группы из шести человек сорвались со скалы при подъёме по северному склону. Спасатели с врачом были оперативно доставлены к месту происхождения на вертолете Ка-32 для оказания помощи.