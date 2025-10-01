Опубликован XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 26-й раз представила Ассоциация менеджеров. О ключевых трендах в управленческой среде и результатах исследования рассказали эксперты на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня». Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин подчеркнул значимость рейтинга.

«Имя каждого лидера, вошедшего в рейтинг, — это не только показатель профессионализма, но и символ ответственности за результаты команд, развитие компаний и укрепление будущего российской экономики. Это подтверждение того, что инновации, стратегическое мышление и эффективность менеджмента сегодня являются ключами к успеху и лидерству», — заявил он. По его словам, анализ данных за десятилетие выявил устойчивое омоложение управленческого корпуса, где средний возраст кандидатов сейчас составляет 41 год.

Участники дискуссии, среди которых были топ-менеджеры крупнейших российских компаний, обсудили возросшую роль наставничества. Заместитель генерального директора АО «МБ РУС» Наталья Королёва отметила, что эффективное наставничество ускоряет развитие молодых лидеров, представляя собой партнёрство на основе доверия.

Подтверждением актуальности темы стали данные исследования Ассоциации менеджеров, согласно которым 56% российских управленцев готовы стать наставниками, а 67% считают это ключевым инструментом формирования лидерских качеств. Эксперты сошлись во мнении, что преемственность поколений и обмен знаниями являются залогом инноваций и устойчивого роста бизнеса в условиях постоянных рыночных изменений.