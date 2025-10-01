В Большом театре объявили победителей шестого чемпионата ArtMasters

В Большом театре состоялась церемония награждения победителей шестого сезона национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков отметил значительный рост проекта за шесть лет его существования.

Сергей Новиков на церемонии награждения. Фото © Art Masters / Life.ru

«Проекту уже шесть лет, и он только набирает обороты. Мы видим результаты победителей предыдущих сезонов, которые сегодня занимают ведущие позиции в индустриальных проектах, создают спектакли и полнометражные фильмы. ArtMasters стал питательной средой, откуда молодые люди могут черпать вдохновение, а креативные индустрии — талантливых специалистов закулисья», — заявил Новиков.

Церемония награждения. Фото © Art Masters / Life.ru

В текущем сезоне участие в чемпионате приняли тридцать тысяч человек из пятидесяти двух стран. Соревнования проходили по двадцати компетенциям, включая такие новые направления, как креативный продюсер, промт-инженер и дизайнер архитектурной среды. Финалисты получили денежные сертификаты на общую сумму тридцать шесть миллионов рублей, которые можно направить на образовательные цели, приобретение оборудования или реализацию собственных проектов.

