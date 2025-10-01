Бразильянка с «начинкой» из кокаина попалась на таможне в России
Домодедовские таможенники задержали наркокурьера из Бразилии
Домодедовские таможенники задержали наркокурьера из Бразилии. Фото © ФТС России
Домодедовские таможенники задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, которая пыталась провезти партию кокаина внутриполостным способом. Вес наркотика составил 250 граммов. Об этом Life.ru рассказали в Федеральной таможенной службе.
«Пассажирка прибыла рейсом из Дубая и была остановлена на «зелёном» коридоре. В результате таможенного досмотра обнаружено два презерватива с порошкообразным веществом внутри, один из которых находился в нижнем белье пассажирки, второй сокрыт внутриполостным способом», — рассказали в ФТС.
Женщина сама признала, что везла кокаин по просьбе неустановленного мужчины. Сейчас иностранка заключена под стражу, ей может грозить от 15 лет тюрьмы вплоть до пожизненного.
А летом в России выявили рекордную партию кокаина на 12 млрд. Таможенники нашли 820 брикетов с белым порошком, экспертиза подтвердила, что это вещество — кокаин весом более 820 кг.