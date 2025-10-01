Знаменитая Думская улица в Петербурге может стать пешеходной

В Санкт-Петербурге власти собираются сделать пешеходными Думскую улицу и Перинную линию в Центральном районе возле Невского проспекта. Сейчас там есть автомобильное движение, но в перспективе может появиться «культурно-гастрономическое пространство». Соответствующее распоряжение городского Комитета по градостроительству и архитектуре о подготовке проекта планировки территории опубликовано на сайте Смольного.

Проект будет готов до 17 сентября 2026 года. Инициатором стала компания «Ильич плюс», которая намерена потратить на разработку документации и эскизов собственные средства. На данный момент у Думской улицы не самая хорошая репутация. Там находится огромное количество баров и ночных заведений. Районные власти давно хотели изменить образ улицы, придать ей культурный вид и сделать прогулочным местом.

