Знаменитая Думская улица в Петербурге может стать пешеходной
В Петербурге создадут проект пешеходной Думской улицы до осени 2026 года
Обложка © Wikipedia / Florstein
В Санкт-Петербурге власти собираются сделать пешеходными Думскую улицу и Перинную линию в Центральном районе возле Невского проспекта. Сейчас там есть автомобильное движение, но в перспективе может появиться «культурно-гастрономическое пространство». Соответствующее распоряжение городского Комитета по градостроительству и архитектуре о подготовке проекта планировки территории опубликовано на сайте Смольного.
Проект будет готов до 17 сентября 2026 года. Инициатором стала компания «Ильич плюс», которая намерена потратить на разработку документации и эскизов собственные средства. На данный момент у Думской улицы не самая хорошая репутация. Там находится огромное количество баров и ночных заведений. Районные власти давно хотели изменить образ улицы, придать ей культурный вид и сделать прогулочным местом.
Ранее сообщалось, что в Гатчинском дворце ведутся открытые реставрационные работы в личных покоях императора Павла I, которые полностью уничтожил пожар во время Великой Отечественной войны. Реставраторы воссоздают интерьеры девяти комнат первого этажа, опираясь на чёрно-белые фотографии 1930-х годов и акварели XIX века, используя технику альфрейной живописи и исторические цветовые решения.
Больше материалов о наследии и современной культуре — в разделе «Культура» на Life.ru.