Уральский чиновник сорвал и растоптал на камеру плакат о средствах контрацепции в больнице
Свердловский чиновник Ицкович растоптал плакат о средствах контрацепции
Обложка © Telegram / Москвитина
В Екатеринбурге попал в сеть ролик, где Марк Ицкович — руководитель медико‑социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области — демонстративно уничтожает информационный материал в женской консультации №1. Видео опубликовала в телеграм-канале член Общественной палаты Наталья Москвитина.
Ицкович топчет плакат. Видео © Telegram / Москвитина
Общественница, проверяя учреждение, обратила внимание на плакат с перечнем «наиболее эффективных методов контрацепции» и возмутилась. По её словам, в условиях демографического спада предлагать такое запрещено. Она тут же потребовала сорвать афишу. За дело взялся Ицкович, который затем демонстративно на камеру растоптал лист на полу.
По словам Москвитиной, съёмка сделана в мае. По итогам проверки плакат действительно убрали, а консультация получила розовую наклейку «Здесь работают над улучшениями».
Ранее Росздравнадзор опроверг сведения об исчезновении из аптек средств для экстренной контрацепции. В пресс-службе ведомства отметили, что количество подобных препаратов в РФ превышает 365,5 тысячи упаковок, обеспеченность составляет 9,9 месяца.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.