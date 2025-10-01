Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 10:09

Уральский чиновник сорвал и растоптал на камеру плакат о средствах контрацепции в больнице

Свердловский чиновник Ицкович растоптал плакат о средствах контрацепции

Обложка © Telegram / Москвитина

Обложка © Telegram / Москвитина

В Екатеринбурге попал в сеть ролик, где Марк Ицкович — руководитель медико‑социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области — демонстративно уничтожает информационный материал в женской консультации №1. Видео опубликовала в телеграм-канале член Общественной палаты Наталья Москвитина.

Ицкович топчет плакат. Видео © Telegram / Москвитина

Общественница, проверяя учреждение, обратила внимание на плакат с перечнем «наиболее эффективных методов контрацепции» и возмутилась. По её словам, в условиях демографического спада предлагать такое запрещено. Она тут же потребовала сорвать афишу. За дело взялся Ицкович, который затем демонстративно на камеру растоптал лист на полу.

По словам Москвитиной, съёмка сделана в мае. По итогам проверки плакат действительно убрали, а консультация получила розовую наклейку «Здесь работают над улучшениями».

«Вы плохо верите Богу»: Священник призвал россиян отказаться от контрацепции
«Вы плохо верите Богу»: Священник призвал россиян отказаться от контрацепции

Ранее Росздравнадзор опроверг сведения об исчезновении из аптек средств для экстренной контрацепции. В пресс-службе ведомства отметили, что количество подобных препаратов в РФ превышает 365,5 тысячи упаковок, обеспеченность составляет 9,9 месяца.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar