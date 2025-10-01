Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 10:52

В Казахстане «огорчили» желающих купить трусы Мбаппе со следами кала

Новость о продаже грязных трусов Мбаппе в Казахстане оказалась шуткой

Киллиан Мбаппе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marta Fernandez Jimenez

Киллиан Мбаппе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marta Fernandez Jimenez

Информация о продаже нижнего белья нападающего «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе в Казахстане оказалась шуткой местной жительницы. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на признание автора «розыгрыша».

Жительница Алма-Аты Арай Молдабаева, представившись сотрудницей отеля, где разместился мадридский «Реал», распространила ложное объявление о продаже личных вещей знаменитого нападающего. В разговоре с корреспондентом она объяснила, что целью было подшутить над ажиотажем вокруг матча между местным «Кайратом» и испанским клубом.

«У нас в соцсетях только одна тема — «Кайрат» против «Реала». Я написала это, чтобы подтрунить. Это всё шутка!» заявила Молдабаева.

Она добавила, что не ожидала насколько «хайпануть», отметив, что казахстанские пользователи в основном правильно поняли юмористический характер публикации. Идея с нижним бельём возникла спонтанно на фоне многочисленных объявлений о продаже автографов и других сувениров, связанных с футболистами.

Реал разгромил Кайрат в Казахстане благодаря хет-трику Мбаппе
Реал разгромил Кайрат в Казахстане благодаря хет-трику Мбаппе

Напомним, вчера, перед матчем «Кайрат» — «Реал Мадрид» в Алма-Ате, сообщалось, что на продажу выставили вещи Киллиана Мбаппе, включая его грязное бельё и даже трусы. Лот якобы продвигала уборщица местного отеля, где остановились игроки испанского клуба.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Килиан Мбаппе
  • Казахстан
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar