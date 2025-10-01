В Казахстане «огорчили» желающих купить трусы Мбаппе со следами кала

Информация о продаже нижнего белья нападающего «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе в Казахстане оказалась шуткой местной жительницы. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на признание автора «розыгрыша».

Жительница Алма-Аты Арай Молдабаева, представившись сотрудницей отеля, где разместился мадридский «Реал», распространила ложное объявление о продаже личных вещей знаменитого нападающего. В разговоре с корреспондентом она объяснила, что целью было подшутить над ажиотажем вокруг матча между местным «Кайратом» и испанским клубом.

«У нас в соцсетях только одна тема — «Кайрат» против «Реала». Я написала это, чтобы подтрунить. Это всё шутка!» — заявила Молдабаева.

Она добавила, что не ожидала насколько «хайпануть», отметив, что казахстанские пользователи в основном правильно поняли юмористический характер публикации. Идея с нижним бельём возникла спонтанно на фоне многочисленных объявлений о продаже автографов и других сувениров, связанных с футболистами.

Напомним, вчера, перед матчем «Кайрат» — «Реал Мадрид» в Алма-Ате, сообщалось, что на продажу выставили вещи Киллиана Мбаппе, включая его грязное бельё и даже трусы. Лот якобы продвигала уборщица местного отеля, где остановились игроки испанского клуба.