1 октября, 10:36

ПВО уничтожила 4 дрона ВСУ над Белгородской, Курской и Оренбургской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией четырёх регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Воздушные цели были нейтрализованы в ходе утреннего дежурства с восьми до тринадцати часов по московскому времени. Два БПЛА сбиты над Белгородской областью, по одному — над Курской и Оренбургской областями. Инцидент не повлёк за собой разрушений на земле и не привёл к человеческим жертвам.

Обломки сбитого украинского БПЛА повредили газопровод в Калужской области
А прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 20 беспилотников противника над четырьмя российскими регионами. Восемь БПЛА засекли и сбили над Белгородчиной, восемь — в небе Ростовской области, три — над Саратовской и ещё один — над Воронежской. Все аппараты были успешно поражены, последствий на земле нет.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

