1 октября, 10:39

Песков: Встреча Путина с Зеленским не может быть самоцелью

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не может быть самоцелью и требует предварительной экспертной подготовки через переговорный процесс. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы возможных контактов между российским лидером и главой киевской режима.

«Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне», — напомнил Песков.

Представитель российского руководства подчеркнул, что такой саммит не может быть самоцелью, поскольку не способен самостоятельно решить сложный комплекс существующих проблем.

Песков назвал приоритетный для Кремля сценарий разрешения конфликта на Украине
Ранее Дмитрий Песков объяснил, что у Москвы нет возможности заниматься подготовкой встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским из-за действий Киева, остановившего переговорный процесс. Дело в том, что украинская сторона прекратила работу в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей и не отвечает ни по одному из переданных Москвой документов.

Александр Юнашев
