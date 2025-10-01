Песков: Встреча Путина с Зеленским не может быть самоцелью

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не может быть самоцелью и требует предварительной экспертной подготовки через переговорный процесс. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы возможных контактов между российским лидером и главой киевской режима.

«Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне», — напомнил Песков.

Представитель российского руководства подчеркнул, что такой саммит не может быть самоцелью, поскольку не способен самостоятельно решить сложный комплекс существующих проблем.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, что у Москвы нет возможности заниматься подготовкой встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским из-за действий Киева, остановившего переговорный процесс. Дело в том, что украинская сторона прекратила работу в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей и не отвечает ни по одному из переданных Москвой документов.