Песков: Встреча Путина с Зеленским не может быть самоцелью
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не может быть самоцелью и требует предварительной экспертной подготовки через переговорный процесс. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы возможных контактов между российским лидером и главой киевской режима.
«Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне», — напомнил Песков.
Представитель российского руководства подчеркнул, что такой саммит не может быть самоцелью, поскольку не способен самостоятельно решить сложный комплекс существующих проблем.
Ранее Дмитрий Песков объяснил, что у Москвы нет возможности заниматься подготовкой встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским из-за действий Киева, остановившего переговорный процесс. Дело в том, что украинская сторона прекратила работу в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей и не отвечает ни по одному из переданных Москвой документов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.