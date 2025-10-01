В Европу вершки, а нам корешки: Онищенко призвал уничтожить опасный для здоровья чай с пестицидами

Чай с обнаруженными в нём пестицидами должен быть полностью уничтожен, потому что такой напиток может привести к хронической интоксикации, болезням почек и печени. Об этом заявил Life.ru эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя новость об обнаружении более 111 тонн опасного чая у популярных торговых марок.

«Основная причина в том, что мы сейчас ориентированы на Юго-Восточную Азию, в основном на Китай, из-за санкций и разрыва связей с Европой. Однако континентальный Китай с его огромным населением интенсивно использует пестициды в агрокультуре, чтобы прокормить людей, и часто не соблюдает требования нашего законодательства, которое гармонизировано с международными нормами», — пояснил он.

Партнёры, включая американские компании, применяют двойные стандарты: в Европу поставляют качественный чай, а нам везут продукцию с нарушениями, добавил эксперт. Этому способствует, по его словам, и наша обширная граница с Китаем, где идёт активная приграничная торговля, часто неконтролируемая. Малый бизнес перевозит товар через границу, а затем он распространяется по регионам без должного контроля.

«Если бы наши надзорные службы, обнаружив такие партии, заняли жёсткую позицию — вплоть до запрета поставок от конкретных производителей через МИД и торговые каналы, — это возымело бы эффект. Но пока мы ограничиваемся констатацией фактов, а не реальными мерами», — полагает Онищенко.

Он напомнил, что пестициды в обнаруженных партиях опасны, их концентрация превышает норму — и такой чай должен быть уничтожен, а не попадать на рынок. Пестициды в чае при регулярном употреблении накапливаются в организме и могут вызывать хроническую интоксикацию, негативно влияя на печень и почки. Они также могут нарушать работу эндокринной и нервной систем, приводя к долгосрочным проблемам со здоровьем, заключил эпидемиолог.

Как сообщалось, по итогам первых восьми месяцев 2025 года в России выявили более 111 тонн чая с содержанием пестицидов. В ходе исследования 57 тысяч проб нарушения обнаружили в продукции известных торговых марок. В связи с этим глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с требованием привлечь нарушителей к ответственности.