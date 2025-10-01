Интервидение
1 октября, 10:45

В Мюнхене закрыли «Октоберфест» после трагедии и письма злоумышленника

Бургомистр Мюнхена закрыл Октоберфест после взрыва и угрозы новых атак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ klauscook

Фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене временно закрыт после взрыва и поджога, произошедших на севере города. Об этом заявил бургомистр Дитер Райтер.

«В настоящее время существует угроза «Октоберфесту». Мы пришли к выводу, что не можем нести ответственность за то, что пускаем людей», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России).

По данным полиции, в зоне вокруг фестиваля проходят обыски и проверка территорий с ограниченным доступом. Посетителям объявили, что открытие «Октоберфеста» сегодня возможно не раньше 17:00.

Ранее газета Bild сообщала о взрыве и стрельбе на севере Мюнхена, погиб один человек. По информации Focus, погибший заложил взрывное устройство в доме родителей, активировал его, а затем покончил с собой. Позже по месту жительства злоумышленника обнаружили мины-ловушки, из-за чего началась эвакуация местных жителей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вынесли сор из избы: Семейная ссора стала причиной поджога дома и стрельбы в Мюнхене
