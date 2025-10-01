Иностранке из Мытищ дали 4 года за мошенничество с жилищным сертификатом

Жительница подмосковных Мытищ была приговорена к четырём годам лишения свободы за мошенничество при получении жилищного сертификата стоимостью более 24 миллионов рублей. Информацию о судебном решении распространил адвокат осуждённой Расул Шамсутдинов.

Следствие установило, что Тахмина Самадова скрыла реальные доходы семьи, занизив их в несколько раз для получения статуса малоимущей. При этом иностранка получала значительные денежные переводы и пользовалась дорогостоящими телефонами.

Сертификат на покупку жилья ей лично вручила глава Мытищ Юлия Купецкая, что вызвало общественный резонанс. Суд назначил отсрочку исполнения приговора на 18 лет в связи с рождением у осуждённой ещё одного ребёнка.

Напомним, уроженка Центральной Азии Тахмина Самадова, ранее подозревавшаяся в незаконном получении сертификата на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой нового уголовного дела. Поводом для возбуждения дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ послужила её попытка оспорить в суде решение об аннулировании данного сертификата. Правоохранительные органы расценили эти действия как новую попытку мошеннического получения государственных средств, располагал документальными доказательствами нарушений, допущенных при первоначальном оформлении документов.