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3 июня, 21:17

СК возбудил ещё одно дело о мошенничестве с жилищным сертификатом в Мытищах

Тахмина Самадова с дочерью. Обложка © Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая

Тахмина Самадова с дочерью. Обложка © Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая

Уроженка Центральной Азии Тахмина Самадова, подозреваемая в незаконном получении сертификата на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой нового уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Поводом для возбуждения дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ стала её попытка оспорить в суде решение об аннулировании этого сертификата. Правоохранительные органы расценили её действия как новую попытку мошеннического получения государственных средств, располагая документальными доказательствами первоначальных нарушений при оформлении документов.

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Напомним, администрация подмосковных Мытищ выделила жилищную субсидию семье мигрантов — Тахмине Самадовой и Рамазону Рахимову, которые с семью детьми проживали в однокомнатной квартире. Последующая проверка выявила предоставление ложных сведений о доходах семьи и фальсификацию данных о количестве проживающих — в документах значилось 13 человек, что не соответствовало действительности. В связи с этим было возбуждено уголовное дело и против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу этого документа.

Артём Гапоненко
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