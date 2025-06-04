СК возбудил ещё одно дело о мошенничестве с жилищным сертификатом в Мытищах

Поводом для возбуждения дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ стала её попытка оспорить в суде решение об аннулировании этого сертификата. Правоохранительные органы расценили её действия как новую попытку мошеннического получения государственных средств, располагая документальными доказательствами первоначальных нарушений при оформлении документов.

С документами и ни слова по-русски: Как мигранты вывели из себя власти Калужской области

С документами и ни слова по-русски: Как мигранты вывели из себя власти Калужской области

Напомним, администрация подмосковных Мытищ выделила жилищную субсидию семье мигрантов — Тахмине Самадовой и Рамазону Рахимову, которые с семью детьми проживали в однокомнатной квартире. Последующая проверка выявила предоставление ложных сведений о доходах семьи и фальсификацию данных о количестве проживающих — в документах значилось 13 человек, что не соответствовало действительности. В связи с этим было возбуждено уголовное дело и против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу этого документа.