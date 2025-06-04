СК возбудил ещё одно дело о мошенничестве с жилищным сертификатом в Мытищах
Тахмина Самадова с дочерью. Обложка © Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая
Уроженка Центральной Азии Тахмина Самадова, подозреваемая в незаконном получении сертификата на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой нового уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
Поводом для возбуждения дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ стала её попытка оспорить в суде решение об аннулировании этого сертификата. Правоохранительные органы расценили её действия как новую попытку мошеннического получения государственных средств, располагая документальными доказательствами первоначальных нарушений при оформлении документов.
Напомним, администрация подмосковных Мытищ выделила жилищную субсидию семье мигрантов — Тахмине Самадовой и Рамазону Рахимову, которые с семью детьми проживали в однокомнатной квартире. Последующая проверка выявила предоставление ложных сведений о доходах семьи и фальсификацию данных о количестве проживающих — в документах значилось 13 человек, что не соответствовало действительности. В связи с этим было возбуждено уголовное дело и против бывшего заместителя главы администрации Мытищ, ответственного за выдачу этого документа.